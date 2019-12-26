27-28 прокурорів Генпрокуратури, які займаються "справами Майдану", готові перейти в ДБР, - Рябошапка

Про це він розповів сьогодні, 26 грудня, на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я вже говорив про це, це 27-28 осіб", - заявив він.

Рябошапка зазначив, що в ДБР перейдуть прокурори, які займаються розслідуваннями кримінальних проваджень про злочини, вчинені за часів масових протестів у 2013-2014 роках на Майдані Незалежності.

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"По-перше, ця група (яка займалася розслідуванням справ Майдану. - Ред.) не розвалилася. Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом і яке вже зараз проводить невідкладні слідчі дії. Наприклад, було проведено слідчий експеримент. Уже тоді, коли ми втратили повноваження щодо досудового розслідування, справи були в процесі передачі в ДБР. У ДБР створено спеціальний підрозділ, новий закон передбачає ще додаткові штатні одиниці для цього спецпідрозділу. Як тільки закон буде опубліковано, буде призначено керівника або в.о. керівника ДБР, ми завершимо процес, пов'язаний з переходом слідчих або прокурорів, які захочуть перейти в ДБР", - сказав Рябошапка.

За його словами, зараз у прокуратурі "є варіанти, як вирішити цю проблему з тим, щоб люди не були звільнені до того моменту, як вони перейдуть у ДБР".

"Я маю на увазі слідчих і прокурорів, які працювали над "справами Майдану". Ми їх юридично утримаємо, вони звільнені не будуть", - сказав Генпрокурор.