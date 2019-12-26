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26.12.19 14:29

"Укргазбанк" буде проданий першим, - Рожкова про приватизацію держбанків

Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що державні банки продадуть протягом двох або більше років. Першим приватизованим банком буде "Укргазбанк".

"Укргазбанк" буде проданий першим, - Рожкова про приватизацію держбанків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Мінфіну".

"Я думаю, що на це буде потрібно більше двох років. Першим, безумовно, буде "Укргазбанк". Вже найближчим часом Міжнародна фінансова корпорація частково увійде в його капітал", - заявила Рожкова.

За її словами, "Укргазбанк" першим з держбанків розчистив свій баланс, він ефективний і прибутковий. Зараз в його капітал увійде МФК, і він продовжить удосконалювати корпоративне управління, управління ризиками.

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"Чи варто поспішати з приватизацією держбанків? Наше завдання - зробити їх конкурентними і ефективними. Інакше їх доведеться продавати з дисконтом. Крім того, щоб ми могли вигідно продати держбанки, повинна розвиватися економіка країни, щоб була потреба в кредитах, зростання ВВП. В іншому випадку, банківський бізнес не буде привабливим для покупців", - підкреслила Рожкова.

Нагадаємо, раніше міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що "ПриватБанк", а також "Укргазбанк" будуть повністю повернуті на приватний ринок.

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