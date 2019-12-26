Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Путін шукатиме легітимізації того, що буде робити в майбутньому. Причому це буде стосуватися не тільки Донбасу і Криму, а й всієї України. Путін намагатиметься перекроїти реальність навколо Росії – саме таким для нього, я вважаю, є сенс його місії", - вважає Клімкін.

На думку ексміністра, такий сценарій "100% вже готовий".

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"Це є загальний механізм; люди, які над цим працюють, готують перезавантаження Росії в нову реальність, назвемо її так. Я вважаю, що може бути – це другий сценарій – будь-які провокації, які викликатимуть знову-таки сплески емоцій. Ми всі знаємо, що це працює найкраще.

І третє. Я ніколи не казав, що Путін почне з військової операції. Він не почне, оскільки для нього критично потрібна легітимізація того, що він буде робити в майбутньому", - підсумував Клімкін.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.