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26.12.19 14:40

Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що перезавантаження проєкту "Новоросія" важливе для президента РФ Володимира Путіна.

Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Путін шукатиме легітимізації того, що буде робити в майбутньому. Причому це буде стосуватися не тільки Донбасу і Криму, а й всієї України. Путін намагатиметься перекроїти реальність навколо Росії – саме таким для нього, я вважаю, є сенс його місії", - вважає Клімкін.

На думку ексміністра, такий сценарій "100% вже готовий".

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"Це є загальний механізм; люди, які над цим працюють, готують перезавантаження Росії в нову реальність, назвемо її так. Я вважаю, що може бути – це другий сценарій – будь-які провокації, які викликатимуть знову-таки сплески емоцій. Ми всі знаємо, що це працює найкраще.

І третє. Я ніколи не казав, що Путін почне з військової операції. Він не почне, оскільки для нього критично потрібна легітимізація того, що він буде робити в майбутньому", - підсумував Клімкін.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

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