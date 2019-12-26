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26.12.19 14:50

"Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом

У посольстві США в Україні заявили, що Штати засуджують запуск залізничного сполучення Керченським мостом між РФ і тимчасово окупованим Кримом.

"Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

"Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Кричуща неповага до суверенітету України: США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом 01

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