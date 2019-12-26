Загороднюк: Впровадження центральної закупівельної організації дозволить економити на оптових оборонних закупівлях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Така практика не може існувати далі", - підкреслив він.

За словами міністра, можливість конкуренції "абсолютно критична".

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"Питання чи можлива конкуренція має ставитися в 100% випадків", - зазначив Загороднюк, говорячи про реформування системи оборонних закупівель.

Ще одним новим кроком має стати запровадження центральної закупівельної організації (ЦЗО), що дозволить економити на оптових закупівлях.

Також міністр нагадав про те, що велика кількість - як мінімум 50% державного оборонного замовлення - стане відкритою, завдяки внесенню змін до закону "Про державну таємницю".