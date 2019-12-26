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26.12.19 15:08

Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що введення системи електронних лікарняних листів заощадить бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн.

Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в Міністерстві соціальної політики.

"Ми розраховуємо на збереження, економію бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн у результаті введення системи електронних лікарняних листів", - заявив Коваль.

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За його словами, це нововведення передано під його особистий контроль, і система має запрацювати вже з квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.

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