Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в Міністерстві соціальної політики.

"Ми розраховуємо на збереження, економію бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн у результаті введення системи електронних лікарняних листів", - заявив Коваль.

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За його словами, це нововведення передано під його особистий контроль, і система має запрацювати вже з квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.