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26.12.19 15:11

Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку

Суддя Конституційного Суду Микола Мельник пішов у відставку.

Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України був звільнений у відставку суддя КСУ Микола Мельник з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з поданням ним заяви про відставку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Микола Мельник був призначений суддею Конституційного Суду України Верховною Радою України в березні 2014 року. Суддя склав присягу 13 березня 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України.

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