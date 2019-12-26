Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла журналістам після допиту в ДБР.
"У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського райсуду Києва, а якщо Центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду... Це не може не привернути нашу увагу, тому відповідну заяву ми сьогодні залишили в канцелярії ДБР, хотілось би пояснення з цього приводу", - наголосила Звіробій.
Адвокат волонтерки зауважив, що ними було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 Кримінального Кодексу України - за фактом можливого службового підроблення службовою особою правоохоронного органу, а саме керівником ДБР.
Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.
Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.