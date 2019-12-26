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26.12.19 15:16

Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу

Волонтерка і учасниця бойових дій Маруся Звіробій (Олена Біленька) написала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу щодо вчинення ним службового підроблення.

Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла журналістам після допиту в ДБР.

"У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського райсуду Києва, а якщо Центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду... Це не може не привернути нашу увагу, тому відповідну заяву ми сьогодні залишили в канцелярії ДБР, хотілось би пояснення з цього приводу", - наголосила Звіробій.

Адвокат волонтерки зауважив, що ними було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 Кримінального Кодексу України - за фактом можливого службового підроблення службовою особою правоохоронного органу, а саме керівником ДБР.

Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.

Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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