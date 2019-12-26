Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла журналістам після допиту в ДБР.

"У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського райсуду Києва, а якщо Центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду... Це не може не привернути нашу увагу, тому відповідну заяву ми сьогодні залишили в канцелярії ДБР, хотілось би пояснення з цього приводу", - наголосила Звіробій.

Адвокат волонтерки зауважив, що ними було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 Кримінального Кодексу України - за фактом можливого службового підроблення службовою особою правоохоронного органу, а саме керівником ДБР.

Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.

Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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