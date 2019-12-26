Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

"Ми будемо вносити пропозицію заборони ввозити секон-дхенд в Україну. Ми тільки дозволяємо, наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежника, тощо...", - сказав Коваль.

Він уточнив, що відповідні пропозиції готуються спільно з Державною митною службою та Реанімаційним пакетом реформ.

"Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення на Міністерство соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості зі встановленням на баланс. Якщо ми потім перевіримо, то відповідні державні службовці понесуть відповідне покарання. Я особисто буду звертатися до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу щодо цих дій. Я вже кілька заяв підписав", - наголосив заступник міністра.

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Він зауважив, що наразі в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.

"За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат з несплати митних платежів втрачає близько 2 млн дол. Тобто по року - від 2 до 3 млрд грн...", - сказав Коваль, відповідаючи на запитання, про які втрати від несплати мита за ввезення секонд-хенду під виглядом гуманітарної допомоги ідеться.