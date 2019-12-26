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26.12.19 16:12

Україна і США узгодили поставку другої партії "Джавелінів", - Міноборони

Україна уклала контракт зі Сполученими Штатами про постачання другої партії протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Україна і США узгодили поставку другої партії "Джавелінів", - Міноборони

Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТһеБабель.

За словами Петренка, контракт було укладено впродовж 4 кварталу "за рахунок зосередження ресурсів".

"Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого виробника. Ми маємо кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих різного типу автомобілів і бронемашин, кілька літаків і продовжуємо рухатися у напрямку забезпечення військ станціями радіолокаційної боротьби. Було реалізовано в 2019 році два контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажів, один контракт з агентством НАТО з підтримки і постачання", - розповів заступник міністра.

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