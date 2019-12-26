Україна може обміняти терористів, які захопили Маріупольське ГУВС в травні 2014 року, їх відпустили з-під варти

Про це повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрювані написали заяви з проханням включити їх до списку обміну на українців, незаконно утримуваних у в'язницях на непідконтрольній частині Донбасу і на території Росії.

Як відомо, 9 травня 2014 року група озброєних бойовиків напала на міський відділ міліції Маріуполя, взявши заручників. В результаті операції зі звільнення загинули 13 осіб, включно з терористами. Частина терористів переодяглася і зуміла безперешкодно покинути оточений район. На лаві підсудних опинилися четверо осіб. Затриманим Є.Дружиніну, О.Стрельніковичу, В.Скрипнику і В.Бірюкову інкримінують умисне вбивство, створення терористичної угруповання, зберігання зброї.

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