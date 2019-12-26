Нові точки розведення сил на Донбасі вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків, - Загороднюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати... Щодо точок. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію розмежування. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі", - сказав Загороднюк.

За його словами, поки назви нових точок не можна озвучити.

"Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків", - пояснив міністр.

Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи з розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

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