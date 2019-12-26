Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.12.19 16:42

Нові точки розведення сил на Донбасі вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що нові точки розведення сил і засобів на Донбасі вже відомі і обговорюються в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нові точки розведення сил на Донбасі вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків, - Загороднюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати... Щодо точок. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію розмежування. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі", - сказав Загороднюк.

За його словами, поки назви нових точок не можна озвучити.

"Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків", - пояснив міністр.

Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи з розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Читайте також: Сподіваюся в середу в Мінську домовляться про обмін полоненими до кінця року і нові ділянки розведення сил, - Пристайко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100