Конституційний Суд дав негативний висновок щодо законопроєкту Зеленського про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство і прогули, - Веніславський

Про це кореспонденту LIGA.net повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд надав негативний висновок", - повідомив він.

За словами Веніславського, КСУ встановив, що ініціатива Зеленського не відповідає вимогам статті 157 Конституції України. Водночас, із повним текстом рішення суду Веніславський ще не ознайомився.

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Законопроєкт передбачав, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо:

- депутат вийшов із громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон;

- суд встановив, що депутат займався "кнопкодавством";

- депутат був відсутній без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітету впродовж однієї сесії (за рішенням Верховного Суду).

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