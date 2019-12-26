Усі військові частини перейдуть на нову систему харчування в 2020 році, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він заявив під час брифінгу.

"З наступного року на каталог переходять всі військові частини", - сказав він.

Загороднюк зазначив, що реформа харчування торкнеться всіх військових частин, за винятком, можливо, невеликих частин, де немає сенсу вводити нову систему харчування.

Нагадаємо, реформу харчування ЗСУ почали в 2018 році, це дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій. Станом на липень 2019 року половина військовослужбовців перейшли на нову систему харчування за каталогом. Планувалось, що до кінця 2019 року на нову систему переведуть 100% особового складу.

27 липня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про призупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин на нову систему харчування.

16 грудня шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони України про переведення військових частин на нову систему харчування.

Дивіться також: Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО