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26.12.19 17:31

Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участю оперуповноваженого Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР 01

25 грудня близько 20-ї години правоохоронець, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Daewoo Lanos, скоїв наїзд на двох пішоходів - чоловіка і жінку. Постраждалі, які переходили дорогу в невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події.

Встановлено, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР 02

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, співробітнику СБУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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