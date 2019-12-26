Прокурори ГПУ провели слідчий експеримент на Майдані, перевіряючи свідчення про стрілянину в бік готелю "Україна"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Слідчий експеримент проведено з метою підтвердження свідчень інших свідків щодо пострілів у бік готелю "Україна" з місця, де були правоохоронці.

Процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснює Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами 2013-14 роках Генеральної прокуратури України.

У ГПУ нагадали, що у зв'язку з передачею слідства в уповноважені органи досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада), певні слідчі дії в процесах щодо подій на Майдані Незалежності в Києві проводять прокурори Генпрокуратури.

Читайте також: 27-28 прокурорів Генпрокуратури, які займаються "справами Майдану", готові перейти в ДБР, - Рябошапка