Прокурори ГПУ провели слідчий експеримент на Майдані, перевіряючи свідчення про стрілянину в бік готелю "Україна"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Слідчий експеримент проведено з метою підтвердження свідчень інших свідків щодо пострілів у бік готелю "Україна" з місця, де були правоохоронці.
Процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснює Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами 2013-14 роках Генеральної прокуратури України.
У ГПУ нагадали, що у зв'язку з передачею слідства в уповноважені органи досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада), певні слідчі дії в процесах щодо подій на Майдані Незалежності в Києві проводять прокурори Генпрокуратури.