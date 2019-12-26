Одномісячне немовля померло від кашлюку на Рівненщині, в сім'ї всі діти нещеплені, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Міністерства охорони здоров'я України.

"Хлопчика два тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений. Кашлюк був ускладнений двосторонньою не госпітальною пневмонією. Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, проте жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що єдиним захистом від кашлюку є вакцинація, а вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно в 2, 4, 6 і 18 місяців (всього чотири щеплення). Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення.

"Прищеплене середовище гарантує безпеку дітям, які через клінічні протипоказання не можуть бути вакциновані", - підкреслили в МОЗ.

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