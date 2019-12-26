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26.12.19 19:26

Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор. ФОТОрепортаж

Близько півсотні городян блокували рух в центрі міста. На пішохідному переході, за яким вони ходили з плакатами, за останні кілька місяців загинули 4 людини, ще декілька зазнали травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вимагаємо, аби тут встановили світлофор. Щоденно ми чуємо гальма коліс, водії їдуть із шаленою швидкістю. Минулого тижня тут сталася аварія — збили 55-річного чоловіка, який від отриманих травм помер. Водій їхав зі швидкістю 130 км. Жоден "лежачий поліцейський" не врятує", - каже організаторка мітингу Ірина Лаврова.

Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 01

Акція мала відбуватись під назвою "Чорний мітинг", але потім організатори вирішили змінити її на "Мирний мітинг".

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На акцію вийшли працівники офісів, які розташовані поруч з аварійною ділянкою, співробітники школи вищої спортивної майстерності, а також місцеві мешканці.

Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 02

Вони пояснили, що заблокували рух транспорту для того, аби привернути увагу влади до небезпечної ділянки, на якій лише за кілька місяців загинуло щонайменше 4 людини.

Близько півгодини люди з плакатами "Хто наступний?", "Вимагаємо встановити світлофор", "Впевнені, що з вами таке не трапиться?" - переходили дорогу, блокуючи рух транспорту. На дорозі утворився затор, водії реагували по-різному: одні говорили, що розуміють пішоходів і чекали поки скінчиться акція, інші - сигналили і вимагали розблокувати рух.

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Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 04

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