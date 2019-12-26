Україна за останні роки почала грати у свою гру, чого від неї не очікували, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Потрібно грати свою гру. Знаєте, що змінилося за останні п'ять років? Україна стала гравцем. Так, вона не є мегагравцем. Про це ніхто і не говорить. Але у нас з'явився певний власний простір для гри", - зазначає дипломат.

Як приклад він наводить нормандські переговори і санкції США проти "Північного потоку".

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"[Ігри] не тільки стосовно Нормандії. Подивіться. І "Північний потік", і ще багато речей, в які ми грали дуже послідовно. Десь ми грали успішніше, десь - менш успішно. Але - це я абсолютно серйозно кажу - багато хто не розраховував, що ми почнемо грати якусь свою гру", - переконаний Клімкін.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.