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26.12.19 19:18

У Києві біля обмінника жінка зазнала поранення з травмата

На проспекті Правди в Подільському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої зазнала поранення жінка.

У Києві біля обмінника жінка зазнала поранення з травмата

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

"У результаті інциденту на проспекті Правди зазнала поранення жінка. Постраждалій надається необхідна медична допомога... На місці події перебуває слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інциденту. Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції", - сказано в повідомленні.

Інформація про подію надійшла правоохоронцям від лікарів.

Інтернет-видання "Київ оперативний" уточнює, що потерпілій близько 60 років. На ринку "Виноградар" невідомі під'їхали до пункту обміну валют на автомобілі, з якого вистрілили з травматичного пістолета в жінку, яка була поруч. Гумова куля влучила жінці в голову. Потерпіла жива, в даний час доставлена ​​в лікарню.

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