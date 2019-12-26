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26.12.19 18:59

Ворог від початку доби 26 грудня порушив перемир'я 7 разів. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 26 грудня порушив перемир'я 7 разів. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:

поруч із Невельським - зі стрілецької зброї;

поблизу Південного - з гранатометів різних систем;

двічі неподалік Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від населеного пункту Новгородське - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Троїцьке - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Один обстріл із великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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