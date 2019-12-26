Ворог від початку доби 26 грудня порушив перемир'я 7 разів. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:
поруч із Невельським - зі стрілецької зброї;
поблизу Південного - з гранатометів різних систем;
двічі неподалік Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
неподалік від населеного пункту Новгородське - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Троїцьке - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Один обстріл із великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".