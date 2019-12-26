Зеленський позбавив Качку посади представника України в арбітражних групах у спорах з ЄС

Відповідний указ №954/2019 від 26 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, Качку звільнено від представництва України в арбітражних групах у зв'язку з призначенням на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України - торгового представника України.

В указі зазначається, що указ видано з метою дотримання вимог ст.323 Угоди про асоціацію, згідно з якою всі арбітри, призначені в арбітражній групі, мають бути незалежними, не повинні отримувати інструкцій від будь-якої організації чи уряду і не мають бути пов'язані з урядом будь-якої зі сторін.

Качка був призначений до складу арбітражних груп указом п'ятого президента України Петра Порошенка у вересні 2017 року, як заступник виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження". Заступником міністра економіки - торговим представником України Качка був призначений на засіданні Кабміну 6 вересня 2019 року.

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