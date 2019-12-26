Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

"Зараз іде пошук інвесторів, і вже є кілька компаній, як американських, так і не американських, які зацікавлені. Там реальна зацікавленість, вже проводяться дью ділідженс (перевірка об'єкта інвестування, - ред.), візити на завод. Вони перевіряють фінансову ситуацію", - сказав Тейлор.

Відповідаючи на уточнення, дипломат підтвердив, що продаж компанії ще не закритий, і "є непоганий шанс переглянути".

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Серед іншого, Тейлор зауважив, що мотивом для перегляду може стати фінансовий стан очікуваної компанії-покупця з Китаю, оскільки надходили новини про проблеми пов’язаних з покупцем інших китайських компаній.

Видання пише, що за його даними, зацікавленість інших компаній у купівлі "Мотор Січі" дійсно є.

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У серпні стало відомо, що Сніжнянський машзавод "Мотор Січі" перерахував у "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн. За це суд заарештував майно його директора. Також стала відома схема оплати, так званих, податків.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів. Віднедавна підприємство контролював його почесний президент народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. На дострокових парламентських виборах Богуслаєв не зміг стати нардепом, пише НВ.

У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу за статтею "диверсія" і "підготовка до злочину", а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій "Мотор Січ".