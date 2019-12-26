Окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд залишив чинною постанову Київського районного суду. Таким чином, Олег Аркадійович (Приходько - ред.) залишиться під вартою до лютого 2020 року", - повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, підзахисний заявив під час "суду", що справа проти нього сфабрикована.

"Він заявив, що кримінальна справа щодо нього є сфабрикованою, у зв'язку з чим він клопотав перед судом про обрання запобіжного заходу "домашній арешт". Посилаючись на стан здоров'я і похилий вік, заявляв про те, що у нього немає ні намірів, ні фізичної можливості ховатися, якимось чином погрожувати свідкам або іншим учасникам кримінального судочинства", - розповів адвокат.

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Однак, зазначив він, доводи Приходька "суд" не взяв до уваги.

Засідання проходило в закритому режимі, родичів пустили тільки на оголошення вердикту "суду". Сам Приходько брав участь у засіданні по конференц-зв'язку.

Нагадуємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.

10 жовтня 2019 року Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації.

6 грудня 2019 року "суд" продовжив йому тримання в СІЗО до 10 грудня 2020 року.