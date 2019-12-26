Обшуки в Мінінформполітики відбулися в рамках справи про розтрату держкоштів, - НАБУ

Про це пресслужба НАБУ заявила на сторінці відомства у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків, зокрема у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що обшуки санкціоновані і "здійснюються в рамках розслідування можливої ​​розтрати посадовими особами Міністерства інформаційної політики України за попередньою змовою зі службовцями ДП "Центр захисту інформаційного простору України" та представниками приватних компаній бюджетних коштів, отриманих на фінансування проєктів із захисту національного інформаційного простору".

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У НАБУ відзначили, що слідство ведеться з липня 2019 року. Попередня кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Раніше про проведення обшуків в Мінінформполітики повідомив держсекретар міністерства культури, молоді і спорту Артем Біденко. За його словами, виробництво стосується тендеру, проведеного в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.

"За версією слідства, переможець тендера, компанія CFC Consulting, не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN", - написав Біденко.