"Споконвічні російські території - це болота під Москвою", - Херсонська міськрада відповіла Путіну

Звернення підтримали 33 депутати міськради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу місцевого самоврядування.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України — етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде", - зазначив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

У зверненні наголошується, що "споконвічні російські території — це болота під Москвою".

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"Споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках. На кістках мільйонів людей, чиї життя не значили для московитів нічого. Це кістки і наших предків також", - процитував звернення міський голова.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції назвав Причорномор'я "ісконно руской" територією, з якою треба "розібратися".