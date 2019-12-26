Ситуація з імпічментом Трампа не вплине на відносини США й України, - Тейлор

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Громадське ТБ".

"Тепер є маса людей, які знають про Україну, знають, де вона розташована і що вона воює з Росією, і в Україні є молода реформаторська влада, яка хоче йти в Європу. Буквально минулого тижня ми бачили серйозну двопартійну підтримку військового бюджету, в який також включено пакет санкцій щодо "Північного потоку-2", зокрема тому, що для Конгресу очевидним є збиток, який "СП-2" завдасть Україні", - сказав Тейлор.

Він також підкреслив, що США продовжує підтримувати Україну, а обсяг американської військової допомоги зріс із 250 до 300 млн доларів.

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