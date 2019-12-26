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26.12.19 20:21

Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України", який Верховна Рада прийняла 12 грудня 2019 року.

Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон регулює питання оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/ООС або переселилися з такої зони.

Згідно із законом, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони в Донецькій і Луганській областях, документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, оформляє центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи або його законного представника до уповноважених органів, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/заходи із забезпечення нацбезпеки і оборони.

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Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони проведення АТО/заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції, за фактичним місцем проживання, перебування особи.

Для внесення відомостей про місце проживання в документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають або проживали в зоні проведення АТО/заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

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