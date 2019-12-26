Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суддя заявив, що дружить з одним із підозрюваних і взяв самовідвід

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Коли Опанасюк взяв самовідвід, прокурор Сергій Самчук зазначив, що факт дружби судді з підозрюваним Петровцем ставить під сумнів рішення Опанасюка про відвід судді Ярослави Керекези.

Підозрюваний Іван Приходько заявив, що "неодноразово бачив, як Петровець спілкувався з Опанасюком".

Водночас адвокат Петровця виступив проти відводу Опанасюка.

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"Я дуже товаришую із Опанасюком Ігорем Олександровичем. Підтримую захисника", — сказав сам Петровець.

Адвокат потерпілих Олександр Щербина наголосив, що все це тільки затягує засідання.

"Ми тут із 11-ї години. Ми тут в тому числі і через те, щоб було обрано запобіжний захід (підозрюваним — ред.). Опанасюк задовільнив відвід Керекези. Це предмет розгляду Вищої ради правосуддя таких дій судді. Обвинувачений також не повідомив, що він перебуває із Опанасюком у товариських відносинах", — сказав він.

У четвер, 26 грудня у Переяславському районному суді розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. До зали суду із СІЗО привезли підозрюваних Володимира Петровця, Івана Приходько та Дмитра Кривошея. Ще один неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, прийшов до суду у супроводі матері.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.