Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.12.19 21:24

Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині прикордонники виявили у громадянина Молдови контрабандну червону ікру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба 01

"Під час огляду на в'їзд в Україну вантажного автомобіля МАN прикордонно-митна оглядова група звернула увагу на пластикове відро з фарбою, яка була в боксі для інструментів. Відкривши його, працівники пункту пропуску виявили залитий фарбою пакет із 18 кілограмами червоної ікри", - йдеться в повідомленні.

Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба 02

Власником делікатесної контрабанди виявився водій автомобіля, 56-річний громадянин Молдови.

Дивіться також: Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

За порушення митних правил його притягнуто до адміністративної відповідальності, ікру вилучено.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100