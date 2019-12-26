Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Під час огляду на в'їзд в Україну вантажного автомобіля МАN прикордонно-митна оглядова група звернула увагу на пластикове відро з фарбою, яка була в боксі для інструментів. Відкривши його, працівники пункту пропуску виявили залитий фарбою пакет із 18 кілограмами червоної ікри", - йдеться в повідомленні.
Власником делікатесної контрабанди виявився водій автомобіля, 56-річний громадянин Молдови.
За порушення митних правил його притягнуто до адміністративної відповідальності, ікру вилучено.