Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час огляду на в'їзд в Україну вантажного автомобіля МАN прикордонно-митна оглядова група звернула увагу на пластикове відро з фарбою, яка була в боксі для інструментів. Відкривши його, працівники пункту пропуску виявили залитий фарбою пакет із 18 кілограмами червоної ікри", - йдеться в повідомленні.

Власником делікатесної контрабанди виявився водій автомобіля, 56-річний громадянин Молдови.

Дивіться також: Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

За порушення митних правил його притягнуто до адміністративної відповідальності, ікру вилучено.