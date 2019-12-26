Росія може вивести війська з Донбасу за рік-два, питання тільки в тому, на яких умовах, - Тейлор

Про це заявив на зустрічі з журналістами тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Тейлора, для України і Росії головним залишається питання кордону.

"Думаю, українці можуть прийти до угоди з росіянами, щоб росіяни пішли з Донбасу за рік-два. Але на яких умовах росіяни підуть - це питання", - сказав він.

За словами Тейлора, і для України, і для Росії тяжким є питання контролю кордону.

"Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському урядові, але якимось міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ, або сили ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку (на території ОРДЛО, - ред.), щоб пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни знаходяться там, і поки межа знаходиться під контролем росіян", - сказав Тейлор.

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За словами американського дипломата, президент Володимир Зеленський розуміє всі ризики, пов'язані з процесом мирного врегулювання і готовий на них йти, щоб домогтися того, чого хочуть українці - припинення війни".

Як приклад Тейлор привів розведення сил на трьох ділянках лінії зіткнення, що відбулося раніше, яке, на його думку, значною мірою було одностороннім.

"Зеленський розуміє, що йому потрібно: щоб росіяни пішли з Донбасу, а в кінцевому рахунку і з Криму", - сказав Тейлор і додав, що український президент розуміє також, що є червоні лінії, які не можна переходити.

"Думаю, Путін хотів би позбутися від хворобливих санкцій, а це можна зробити, якщо знайти якийсь варіант для нього, щоб піти з Донбасу, зберігши обличчя", - сказав американський дипломат.

Тейлор зазначив, що більшість жителів непідконтрольних територій хотіли б повернутися в Україну і повернутися до "нормального життя". Крім того, він зазначив, що питання повернення Криму займе більше часу, ніж повернення Донбасу.