Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука в Фейсбук.

"Наш уряд рішуче взявся за боротьбу з тіньовими ринками, адже така діяльність дуже шкодить економіці України. І в рішенні цього питання не може бути жодних компромісів. Так, тільки за один день ми закрили понад 5300 нелегальних гральних закладів. Ми маємо намір очистити всі міста і села від цих закладів назавжди.

Тому, якщо ви стали свідками відновлення роботи гральних залів - звертайтеся на урядову гарячу лінію за номером 1545 (натисніть 5 для з'єднання з оператором)", - написав прем'єр.

Також Гончарук закликав розміщувати фото і відео з доказами в коментарях до повідомлення, пообіцявши, що "ми в уряді реагуватимемо оперативно".

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Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.