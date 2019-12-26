Одним із пріоритетів моєї роботи є те, щоб "у суспільстві з'явився діалог", - Дробович

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі на hromadske.

Дробович розповів, що після вступу на посаду відразу став об'єктом критики у зв'язку з низкою запитань, зокрема самого факту його призначення в Інститут нацпам'яті.

"Я не розраховував, що буде такий потік негативу, я все-таки сподівався на якусь більшу цивілізованість, можна ж почекати офіційної позиції людини, побачити програму, а потім вже критикувати. Це не дуже приємно", - зазначив він.

Водночас Добрович підкреслив, що одним зі своїх пріоритетів він ставить роботу над тим, щоб у суспільстві з'явився діалог.

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"Подивимося, чи готове суспільство до діалогу. Суспільство насторожене, травмоване, дуже часто з постійною негативною оптикою й очікуваннями, я б не поспішав робити висновки", - сказав він.

Глава Інституту нацпам'яті зазначив, що вірить в українських громадян навіть не зважаючи на те, що "існує багато животрепетних оцінок, які значною мірою є капітулянтськими".

"Ні, все нам вдасться, і якщо там на 10% більше людей після моєї каденції будуть готові обговорювати складні теми і не поспішати з висновками, це вже буде перемога. Хоча я сподіваюся на більший результат", - додав Дробович.