Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.12.19 22:08

Одним із пріоритетів моєї роботи є те, щоб "у суспільстві з'явився діалог", - Дробович

Глава Інституту національної пам'яті Антон Дробович вірить, що українське суспільство здатне обговорювати складні теми. Він сподівається, що перебуваючи на цій посаді зможе збільшити кількість людей, здатних вести такі діалоги.

Одним із пріоритетів моєї роботи є те, щоб "у суспільстві з'явився діалог", - Дробович

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі на hromadske.

Дробович розповів, що після вступу на посаду відразу став об'єктом критики у зв'язку з низкою запитань, зокрема самого факту його призначення в Інститут нацпам'яті.

"Я не розраховував, що буде такий потік негативу, я все-таки сподівався на якусь більшу цивілізованість, можна ж почекати офіційної позиції людини, побачити програму, а потім вже критикувати. Це не дуже приємно", - зазначив він.

Водночас Добрович підкреслив, що одним зі своїх пріоритетів він ставить роботу над тим, щоб у суспільстві з'явився діалог.

Читайте також: Для боротьби з російською дезінформацією необхідно посилювати якість історичної науки, - Дробович

"Подивимося, чи готове суспільство до діалогу. Суспільство насторожене, травмоване, дуже часто з постійною негативною оптикою й очікуваннями, я б не поспішав робити висновки", - сказав він.

Глава Інституту нацпам'яті зазначив, що вірить в українських громадян навіть не зважаючи на те, що "існує багато животрепетних оцінок, які значною мірою є капітулянтськими".

"Ні, все нам вдасться, і якщо там на 10% більше людей після моєї каденції будуть готові обговорювати складні теми і не поспішати з висновками, це вже буде перемога. Хоча я сподіваюся на більший результат", - додав Дробович.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100