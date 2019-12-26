На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо: водій авто Volkswagen, іноземець, громадянин Німеччини, виїхав на смугу зустрічного руху. У своїй смузі в зустрічному напрямку їхав ВАЗ-217130. Далі - лобове зіткнення і страшні наслідки.

Але чому? Чому водій Volkswagen вирішив виїхати на зустрічну? Відповім: попередньо, він здійснював маневр об'їзду перешкоди. Знаєте якої? Ями посеред дороги", - написав Білошицький.

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Внаслідок ДТП загинула жінка, ще п'ять осіб - обоє водіїв, а також пасажири (діти 2012, 2016 і 2018 народження) зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.

Замначальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що це вже не перше ДТП на цьому відрізку дороги.

"До нинішньої фатальної ДТП їх було ще кілька. Патрульні під час комісійного огляду доріг цю проблему виявляли і фіксували в актах, а також неодноразово видавали вимоги (приписи) відповідальним особам за утриманням автомобільних доріг для їх усунення", - повідомив він.