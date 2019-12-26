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26.12.19 22:56

Суд відправив під нічний домашній арешт ексдепутата від "Свободи" Кайду за бійку з чинним нардепом від "СН" Богданцем

Київський апеляційний суд відправив під нічний домашній арешт колишнього народного депутата із Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олексія Кайду, якого підозрюють у нападі на чинного народного депутата зі "Слуги народу" Андрія Богданця в кулуарах парламенту.

Суд відправив під нічний домашній арешт ексдепутата від "Свободи" Кайду за бійку з чинним нардепом від "СН" Богданцем

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

Запобіжний захід обрано до 12 лютого 2020 року.

12 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора, який просив відправити Кайду під арешт. Натомість колишнього депутата відпустили на поруки.

За день до цього в стінах парламенту стався конфлікт між депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем та групою представників ВО "Свобода". Після цього парламентаря шпиталізували зі струсом мозку.

Сутичка сталася біля приміщення, де відбувалося засідання аграрного комітету, який почав розгляд законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі "Свобода" виступає проти запровадження ринку землі.

Поліція відкрила провадження за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

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