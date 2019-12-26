Підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова можуть вийти на свободу, - адвокат потерпілих

Про це "Громадському" розповів адвокат сім’ї Тлявових Олександр Щербина, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що захист робитиме все, аби встигнути продовжити підозрюваним тримання під вартою. Якщо зробити це не встигнуть — усі підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова вийдуть на свободу.

Переяславський райсуд міг би розглянути продовження запобіжного заходу підозрюваним на засіданні у четвер, 26 грудня. Але суддя Ігор Опанасюк спочатку дав відвід судді Ярославі Керез, а потім і сам узяв відвід бо дружить з одним з підозрюваних, поліцейських Володимиром Петровцем.

У підсумку суд вирішив скерувати матеріали справи до Київського апеляційного суду, який має визначити її підсудність — тобто, де справу розглядатимуть далі. Продовжити розгляд у Переяслав-Хмельницькому неможливо, бо це могли робити тільки двоє суддів — Опанасюк і Керекеза, яких відвели.

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Адвокат сім'ї Тлявових Щербина вважає, що захист підозрюваних затягує справу. Адвокат підозрюваного Івана Приходька Віктор Чевгуз відкинув звинувачення і нагадав, що клопотання про продовження тримання під вартою прокуратура направила до суду лише 26 грудня — за 5 днів до того, як сплине термін чинного запобіжного заходу.

"Чому вони не подали клопотання за 10 днів, за 15?", — сказав він.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.