Треба визнати геноцидом депортацію вірмен, греків і болгар із Криму, - Дробович

Про це повідомив директор УІНП Антон Дробович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Він нагадав, що в 2015 році український парламент визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. "Але тільки в 2015 році після анексії Криму. Дивний збіг. При цьому досі не визнано геноцид вірмен, болгар і греків, яких також депортували з Криму", - сказав Дробович.

Новий директор УІНП зазначив, що він планує зайнятися цим напрямком і вважає дивним, що Україна досі цього не зробила. "Це теж декомунізація. Це наші вірмени, наші греки, наші болгари, наші татари і наші євреї. Вони загинули через тоталітарні режими", - резюмував він.

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