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26.12.19 23:48

Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу

Уряд національної єдності Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу, щоб відбити наступ військ генерала Хафтара на столицю країни Тріполі.

Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що відправить військових у Лівії на запрошення її міжнародно визнаного уряду, щоб посилити військову допомогу Туреччині, розірваній війною країні", - йдеться в повідомленні Al-Monitor.

Як інформує Анадолу, Ердоган зазначив, що першим питанням порядку денного зимової сесії парламенту Туреччини стане законопроєкт про мандат уряду на відправку військ до Лівії.

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"Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. З огляду на те, що таке звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимній владі Лівії, яка веде боротьбу з генералом Халіфом Хафтаром, який заручився підтримкою низки європейських і арабських країн", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання на те, що парламент Туреччини вже 8 або 9 січня схвалить мандат на відправку військ до Лівії.

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