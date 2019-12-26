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26.12.19 23:52

Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року

Вселенський патріарх Варфоломій І назвав найважливішою ініціативою в 2019 році надання автокефалії Православній церкві України.

Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 грудня повідомило грецьке видання Оrthodoxtimes.

За словами патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви".

"Ми надали їм повну автокефалію, як і всім іншим церквам, в минулі століття і останнім часом, яким була надана автокефалія від Вселенського патріархату. Вселенський патріархат є єдиною церквою, яка, за священними канонами, має історичне право надання автокефалій. Ми надали їм повну автокефалію", - сказав Варфоломій І.

Він підкреслив, що без прохання з боку ПЦУ Вселенський патріархат не втручатиметься в справи української церкви.

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Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, в якому взяли участь всі архієреї Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, а також два архієреї Української православної церкви Московського патріархату. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив його предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію в Стамбулі.

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