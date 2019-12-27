Мати українського заручника Марченка, схопленого на окупованій території і вивезеного в РФ, просить внести сина до списків на обмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Про це Галина Марченко написала у відкритому листі президенту Володимиру Зеленському, де просить вплинути на включення Марченка в списки на обмін.

"Мій син перебуває в надважкому психологічному стані після перенесених у "ДНР" катувань. Він потребує належного доргляду, оскільки у нього був рак щитовидної залози. Він отребує постійного прийому таблеток", – пише Галина Марченко.

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Вона наголошує, що сина катували струмом та погрожували відрізати пальці, якщо він не підпише "зізнання": "Вони (представники угруповання "МГБ ДНР") помістили мого сина до карцеру, де підвісили за руку, прикувавши до ґрат так, що він ледве діставав ногами до підлоги. У такому положенні він пробув добу". Мати пише, що тепер у Марченка часткове оніміння лівої ноги та передпліччя.

Як писав проєкт Радіо Донбас.Реалії, випадок Олекснадра Марченка особливий тим, що представники збройного угруповання "ДНР" передали заручника слідчим Росії. Його схопили у грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.

За даними дружини Катерини Марченко, чоловіка утримують у СІЗО Краснодара (Росія).

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