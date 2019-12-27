Шахраям з кіровоградського "Ощадбанку", які привласнили вклади пенсіонерів та інвалідів на 2,2 млн грн, повідомлено про підозру, - ГПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України, підозрювані привласнили близько 2,2 млн грн коштів вкладників.

Слідство встановило, що керівник районного відділення, ймовірно у змові з провідним економістом, у період із 2016 по 2018 рік привласнювали кошти клієнтів банку шляхом проведення безпідставних операцій, зокрема шляхом переведення безготівкових переказів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробленими документами.

У результаті схеми постраждали 72 особи, переважно пенсіонери та діти-інваліди.

Триває досудове розслідування.

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