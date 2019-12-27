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27.12.19 08:40

27 грудня буде розглянуто апеляцію захисту ексберкутівців на продовження їм терміну арешту в межах підготовки їх до обміну, - адвокати родичів Небесної Сотні

Київський апеляційний суд 27 грудня розгляне скаргу захисту ексберкутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олега Янишевського, обвинувачених у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, на рішення Святошинського районного суду від 19 грудня про продовження їм терміну утримання під вартою.

27 грудня буде розглянуто апеляцію захисту ексберкутівців на продовження їм терміну арешту в межах підготовки їх до обміну, - адвокати родичів Небесної Сотні

"Це відбувається в межах підготовки обвинувачених у розстрілі учасників протесту на вулиці Інститутській 20.02.2014 р до обміну", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці Адвокатської дорадчої групи, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної Сотні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс -Україна.

23 грудня інтернет-видання "Hromadske" повідомило з посиланням на власні джерела, що українська сторона планує передати в межах обміну утримуваних в ОРДЛО осіб колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі людей у центрі Києва 20 лютого 2014 року.

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Як повідомлялося, 19 грудня Олександру Маринченку, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут", який проходить у цій самій справі, змінили запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 липня 2019 року Святошинський районний суд уже відпустив під домашній арешт ще одного підозрюваного у вбивстві 48 активістів Євромайдану колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру.

16 лютого 2016 року суд об'єднав в одне провадження справи проти п'яти "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, яких обвинувачують у вбивстві 48 учасників акцій протесту під час Революції Гідності.

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