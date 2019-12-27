Навесні в Києві з'явиться "кризова кімната" для допомоги жертвам домашнього насильства, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Київська влада планує навесні 2020 року відкрити "кризову кімнату", де жертви насильства зможуть перебувати до 10 днів", - заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона зазначила, що Контакт-центр 15-51 опитав 3,5 тис. громадян щодо домашнього насильства і звернень по медичну допомогу.

"Більшість із них чітко розуміє, що таке насильство в родині. Є чітке розуміння класифікації видів насильства. Але відсутнє розуміння – куди звертатися, якщо ти став жертвою домашнього насильства. Таких серед опитуваних виявилося понад 2800 осіб", – зазначила Хонда.

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За її словами, постраждалі часто не хочуть звертатися до соціальних служб, оскільки потім можуть лишитися з агресором сам на сам. Щоб виправити цю ситуацію, міська влада планує навесні 2020 року відкрити "кризову кімнату".

"Це "кімната" на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі. Тож людина може 10 днів перебувати у такій "кризовій кімнаті", отримати первинну психологічну допомогу та пройти медичний огляд. Якщо у людини є родичі – з ними зв’язуються. Якщо геть немає куди йти, тоді збираються документи для поселення в притулок до вирішення питання", – розповіла заступниця голови мерії.

Вона також наголосила, що у Києві діє міський телефон довіри та протидії насильства 15-00 або 044-272-15-00.

"Якщо є фізичне насильство, треба звертатися в поліцію. Але якщо в сім’ї є такі тенденції, то краще насильство упередити та зателефонувати на 15-00. Тут можна отримати психологічну та юридичну допомогу", – зазначила Хонда