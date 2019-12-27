Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор під час розмови з низкою українських ЗМІ, пише KyivPost.

"Я не думаю, що це (імпічмент. – Ред.) матиме тривалий шкідливий ефект на відносини США та України. Я так кажу, тому що, попри всі удари і незважаючи на всі протиріччя, існує запас доброї волі та поваги до України в Сполучених Штатах і особливо у Вашингтоні", – сказав Тейлор.

Він нагадав, що за останні тижні Сполучені Штати запровадили санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" та збільшили військову допомогу Україні з 250 до 300 МЛН доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця Палати представників США Пелосі заявила, що не знає деталей подальшої процедури імпічменту Трампу

Демократи ініціювали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. В ході розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, а також передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.

У результаті минулого тижня Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення. Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

У верхній палаті Конгресу в таких випадках передбачено судовий процес, у якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування. Щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.

Більшість у Сенаті зараз належить партії Трампа, республіканцям - 53 місця. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.