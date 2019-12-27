Розвороту роботи Інституту нацпам'яті в інший бік не буде, але кут нахилу є, - Дробович

Про це Дробович заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Раніше сам В’ятрович назвав призначення Дробовича "розворотом в інший бік".

Новий очільник Інституту нацпам’яті зазначив, що можна було очікувати на таку реакцію, бо, по-перше, він з В’ятровичем не знайомий, а по-друге, "В’ятрович багато зробив і багато вклав в інститут і сил, і здоров’я, і багато реалізував хороших проєктів", тому його емоційна реакція зрозуміла.

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Водночас Дробович наголосив, що не погоджується з формулюванням, що за нього Інститут нацпам’яті "розвернеться в інший бік".

"Кут нахилу є, все-таки маю реальність - є поле, і в цьому полі інформаційному багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами і т.д. Я чую ці оцінки і відповідно буду робити різні акценти щодо цього", - сказав він.

Очільник Інституту додав, що не вважає, що за минулого керівника УІНП йшов у радикально неправильному напрямку.

"Тут (у чому буде відмінність у роботі. - Ред.) питання риторики, питання спілкування з громадянами, і питання зв’язку, змісту роботи і комунікацій", - пояснив Дробович.

Він уточнив, що йдеться не про те, що говорив Інститут нацпам’яті за В’ятровича, а про те, як його "сприймали і рецитували".

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"Дуже часто Інститут здійснював декомунізацію виключно в межах закону і процедур доволі цивілізованих, а цитати і, скажімо так, послідовники дуже сильно перегинали палицю: це починаючи з того, як ставилися до об’єктів радянської спадщини, в тому числі мистецької, і закінчуючи тим, як подавалися перейменування. Наприклад, коли хтось під виглядом декомунізації намагався переназвати якісь об’єкти чи вулиці, які скоріше підпадають не під декомунізацію, а є спадщиною імперською російською", - розповів Дробович.

Очільник УІНП наголосив, що не проти перейменувань і таких об’єктів, але робити це треба за законом і "називати речі своїми іменами".

Також Дробович заявив, що хоче "більше діалогу в українському суспільстві".