Україна стягнула перший штраф за політ над окупованим Кримом. До бюджету надійшло 136 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 26 грудня повідомило інформагентство Міноборони АрміяINFORM.

Зазначається, що йдеться про кошти, отримані внаслідок притягнення до фінансової відповідальності казахського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air", повітряне судно якого 8 серпня 2019 р. виконало політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом. Після цього Державіаслужба ухвалила постанову про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації від 7 листопада 2019 року.

"На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок в окупованому Криму і вперто не виплачують штрафи, казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому держбюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

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Також уточнюється, що з березня 2014 року кількість незаконних перетинань повітряних кордонів України в межах окупованого півострова перевищила 200 тисяч. Однак досі жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності, хоча суми накладених штрафів тільки цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній становлять вже 13 млрд гривень. Тому в Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і приведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами.