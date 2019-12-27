Із 2021 року сто найкращих спортсменів отримуватимуть фінансування з держбюджету безпосередньо, - Міністерство культури, молоді та спорту

Заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумілін заявив XSPORT, що з 2021 року елітні українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави, передає Цензор.НЕТ.

"Думаємо, з 2021 року запрацює індивідуальна підтримка першої сотні топспортсменів. Вони будуть визначатися за світовим рейтингом, за результатами. Вони будуть отримувати пряме фінансування на ті програми, які вони самі собі вибирають. Тобто гроші будуть виділяти безпосередньо їм, а не на спорт, не на федерації", - заявив Шумілін.

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