В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"27 грудня 1991 року – особлива дата для контррозвідки Служби безпеки України. Адже саме в цей день почався відлік її нової історії.

За ці роки ви пройшли нелегкий, але успішний шлях становлення та справами доводите свою ефективність. І вкрай важливою є ваша робота саме сьогодні – в умовах військової агресії проти України. Нові загрози ставлять нові завдання, з якими ви добре справляєтесь. Кожного дня ми переконуємося у високому професіоналізмі контррозвідників", - йдеться в привітанні глави СБУ.

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За словами Баканова, сьогодні серед контррозвідників СБУ опинилися найкращі з найкращих офіцерів-патріотів і професіоналів, а також формовано нову культуру й традиції, які базуються на головному – відданості інтересам держави й народу.

"Щиро вдячний всьому особовому складу ДКР СБУ та підрозділів контррозвідки регіональних органів за вашу роботу. Бажаю вам і вашим родинам миру, добра і злагоди! Вірю, що ваша гідність, витримка, мужність, професіоналізм та незламність духу допомагатимуть ще більш ефективно захищати нашу країну та відстоювати безпеку її громадян!" - додав Баканов.