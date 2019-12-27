Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації, такі результати соціологічного дослідження цифрових навичок українців були оприлюднені під час круглого столу "Розвиток цифрових навичок і компетенцій в Україні: передумови та практичні кроки".

"Результати дослідження свідчать про таке: рівень цифрової грамотності 37,9% українців - "нижче середнього", а 15,1% - практично не володіють цифровими навичками. При цьому 47,8% українців мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності", - йдеться в повідомленні.

21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запускає національну онлайн-платформу з цифрової грамотності. Українці отримають безкоштовний доступ до трьох освітніх серіалів: базовий серіал із цифрової грамотності, цифрова грамотність для вчителів і освітній серіал для батьків "Онлайн-безпека для дітей".

Згодом на онлайн-платформі з'являться просунуті освітні серіали для різних спеціалізацій, серіали для світчерів, lifestyle-серіали, серіали нових цифрових професій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує запустити онлайн-платформу для поліпшення цифрових навичок українців.

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