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27.12.19 10:08

На борту літака, що розбився під Алмати, були двоє громадян України, вони живі, - МВС Казахстану (оновлено)

Чотири іноземці перебували на борту літака Fokker-100 казахстанської авіакомпанії Bek Air, що розбився в п'ятницю під Алмати, серед них громадяни України, Киргизії та Китаю.

На борту літака, що розбився під Алмати, були двоє громадян України, вони живі, - МВС Казахстану (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба МВС Казахстану.

"Загалом на борту літака було п'ять членів екіпажу та 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта громадяни Казахстану", - йдеться в повідомленні міністерства.

У Комітеті з надзвичайних ситуацій МВС республіки також повідомили імена іноземних громадян, які перебували на борту: Юрій Сон та Яна Сон з України, Маг Кликов із Киргизії, Нурлан Мауліна з Китаю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО

"Вони живі", - заявив офіційний представник комітету Нурсултан Нурахметов, не уточнивши їхнього стану.

Нагадаємо, літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air сполученням Алмати - Нур-Султан в п'ятницю вранці після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлового сектору. За останніми даними, унаслідок авіакатастрофи загинули 15 осіб.

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